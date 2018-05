Una domenica di rapine: colpi nell'area di servizio e nel centro scommesse

LECCE – Una domenica di rapine. Dall’alba al tramonto. E in senso quasi letterale. Già, perché, se un primo episodio è avvenuto poco prima che nascesse il sole, a Galatina, il secondo si è verificato a Lecce intorno alle 21 della sera. Due casi sui quali sono accesi i riflettori della polizia e dei carabinieri. Nessun legame, ovviamente, fra le circostanze, ma un segnale, questo doppio assalto, da non sottovalutare. La criminalità “mordi e fuggi” è sempre in agguato e quando sembra che il fenomeno si sia sopito, almeno per un periodo, ecco che riesplode all’improvviso.

Rapinatori mattinieri a Galatina...

I primi rapinatori, quelli mattinieri, hanno fatto “rifornimento” nell’area di servizio poco prima dell’alba, per poi subito fuggire. Il rifornimento, ovviamente, in questo caso consiste in soldi: circa mille euro, bottino di un assalto a mano armata avvenuto attorno alle 5 presso il bar annesso alla stazione di servizio Q8 di Galatina, sulle strada provinciale 362 che collega a Lecce.

L'anno scorso altri colpi

Le rapine non sono certo una novità, purtroppo, per quest’ara di servizio che sorge quasi all’ingresso dell’abitato, poche centinaia di metri dopo il cartello d’ingresso a Galatina. Diverse quelle compiute la primavera dell’anno scorso sia qui, sia in altre attività galatinesi, culminate con una serie di arresti.

Da allora, una parentesi più o meno lunga di tranquillità, almeno fino a questa mattina quando, all’improvviso, sono spuntati due soggetti all’interno, uno dei quali armato di pistola. I testimoni (un dipendente e un cliente, gli unici due presenti in quel momento) hanno fornito anche qualche descrizione del vestiario. Avevano, in particolare, felpe con cappuccio, scalda collo e occhiali da sole per camuffare i volti.

Arraffati i solti, sono poi scappati a piedi, facendo perdere le tracce nelle campagne circostanti. Forse avevano un’auto nelle vicinanze per la fuga definitiva, o forse sono soggetti della zona che hanno preferito agire in questo modo, anche per non dare punti di riferimento. Il personale della stazione di servizio, subito dopo aver subito il colpo, ha composto il 113. Sono arrivate nell’area le volanti del commissariato di polizia locale, che ha avviato le indagini.

...e rapinatore serale a Lecce

Nemmeno il tempo di prendere respiro, ed ecco che in serata è avvenuta un'altra rapina. Questa volta a Lecce, in via Antonaci, una traversa di via Lequile. Erano le 21 quando nel centro scommesse Planetwin365 è arrivato all’improvviso un uomo un uomo.

La chiusura era probabilmente prossima. Il malvivente, che poco prima di fare irruzione ha indossato un passamontagna, ha sospinto rudemente la titolare e si è fatto consegnare l'incasso. Aveva una pistola in mano e non c’è stata possibilità di reazione. Tutto è avvenuto in modo molto rapido, giocando sull’effetto sorpresa.

Presi i soldi, il rapinatore – descritto come un soggetto, di altezza media, sul metro e 75, con jeans e felpa nera, si è allontanato piedi, facendo perdere le tracce nei meandri del quartiere Rudiae. Difficile dire se fosse atteso da qualcuno con uno scooter o un’auto. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecce e una pattuglia di polizia della Sezione volanti. Ai militari sono delegate le indagini. Le videocamere del locale potrebbero aver immortalato dettagli utili.