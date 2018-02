Rapinatore irrompe armato nel negozio di ottica: fugge con soldi e occhiali

TREPUZZI – Non mancava molto alla chiusura serale. Erano circa le 19,30 quando un uomo è entrato all’interno di un negozio di ottica di Trepuzzi, “Perla”, di via Kennedy, nel pieno centro. Aveva il volto coperto e indossava un giubbotto scuro, di pelle, e un paio jeans. Le sue intenzioni sono trapelate subito, quando ha estratto una pistola.

Non c’era molto in cassa, in quel momento. Poco più di una quarantina di euro. Il malvivente non s’è quindi accontentato dei soldi e ha preteso anche altro. Ha arraffato qualche decina di occhiali in esposizione e solo a quel punto è fuggito. Nessun ferito, ma tanto spavento per quell’apparizione improvvisa, in una buia e piovosa sera.

Il rapinatore si è dileguato a piedi fra le vie secondarie e non c’è stato modo di capire se abbia agito completamente da solo, o con la complicità di qualcuno pronto a agevolargli la fuga con qualche veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Campi Salentina e della stazione locale. Non vi sono videocamere nel negozio. I carabinieri sperano di recuperare qualche filmato nelle vicinanze.