Riparato il guasto alle linee telefoniche del Comune: da lunedì di nuovo attive

LECCE – Ripristinate le linee telefoniche degli uffici del municipio. Il guasto alla centrale del Comune di Lecce, che aveva messo fuori servizio le linee in entrata degli uffici comunali, è stato riparato. Da lunedì mattina gli uffici saranno nuovamente contattabili telefonicamente.

Il disagio è cominciato mercoledì scorso quando, da Palazzo Carafa, hanno fatto sapere che alcuni interventi da parte dei tecnici di Telecom erano in corso per poter sostituire i materiali danneggiati.

La cittadinanza era stata invitata pertanto a utilizzare altri canali, come quelli online e richieste via mail. L’intervento per riparare il guasto, così come comunicato, sarebbe durato alcuni giorni.