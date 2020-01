Scoppia una rissa, un 25enne ferito al setto nasale per aver chiamato la polizia

LECCE – Una telefonata ha segnalato una violenta rissa alla sala operativa della questura di Lecce. Gli agenti delle volanti sono accorsi sul posto, nei pressi della stazione di Lecce, ma non hanno trovato nessuno. Poco dopo, però, un uomo straniero si è presentato presso il posto fisso di polizia dell’ospedale “Vito Fazzi” con il naso spaccato.

L’episodio in serata, tra via di Ussano e viale Oronzo Quarta. Un 25enne pachistano ha raccontato di essere stato colpito al setto nasale dai coinvolti nella rissa, nel momento in cui alcuni individui hanno saputo che si era rivolto alla polizia. Sarebbe stato pertanto punito. Si tratta del proprietario di uno dei kebab della zona, poi soccorso e medicato dai medici del nosocomio leccese.

I poliziotti della questura sono pertanto tornati sul posto, ma nuovamente non hanno trovato nessuno. Le indagini sono pertanto in corso, per risalire ai responsabili della lite e del ferimento del 25enne. Quest’ultimo, con lesioni, guarirà nel giro di diversi giorni non ancora quantificati. Gli agenti stanno cercando anche eventuali testimoni che possano aiutare nella ricerca degli autori.