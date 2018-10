Piante di marijuana e sistema di irrigazione: sequestro in una casa pignorata

RACALE – I carabinieri scovano, all’interno di un’abitazione in via Umbria, a Racale, diverso materiale per effettuare la coltivazione della marijuana. I carabinieri hanno rinvenuto cinque teli in plastica, tre plafoniere, 10 metri di tubi per l’irrigazione e l’areazione.

Nella stessa struttura, anche 20 vasi contenenti residui di altrettante piante essiccate di “erba”. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Le indagini sono tuttora in corso.

L’abitazione risulta pignorata a un cittadino rumeno nell’anno 2015 e attualmente assegnata ad un curatore. Sarà dunque complesso risalire al proprietario del kit per la piantagione illegale.