Rubano soldi al passeggero del treno con una scusa: fermate due ragazze

LECCE – Due cittadine romene arrestate per furto aggravato e per un’ordinanza di custodia cautelare. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione di fenomeni illegali in ambito ferroviario, disposti dal dirigente del Compartimento della Puglia, Basilicata e Molise, gli agenti hanno fermato una 22enne che, in concorso con una connazionale 16enne, si è resa responsabile di furto di 15 euro.

I soldi sono stati sottratti ad un passeggero a bordo del treno, avvicinato dalle ragazze con la richiesta di sigarette. Al termine del controllo, la 22enne è stata condotta presso il carcere di Lecce, mentre la minorenne, deferita per furto aggravato, è risultata con altri precedenti a carico.

Dalla banca dati delle forze di polizia, infatti, è emerso che era stata colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, perché ritenuta responsabile del reato di tentata rapina: episodio avvenuto in nel capoluogo salentino il 14 novembre scorso.