Droga sul mercantile a Dakar: salentino trattenuto da mesi senza motivo

LEVERANO – Anche un giovane salentino nell’equipaggio trattenuto, per lungaggini giudiziarie, a Dakar da mesi: il presidente del Consiglio regionale di Puglia, Mario Loizzo, invoca l’intervento del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per richiedere il rientro immediato dei marittimi. Matteo Muci, 20enne leveranese, è uno dei malcapitati protagonisti di questa sventura cominicata nei mesi scorsi.

