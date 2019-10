In tre e incappucciati: raffica di furti nelle abitazioni, caccia alla Volvo

LECCE –Due centri divisi da dieci minuti di strada, una sola banda (o, almeno, così si ipotizza) di ladri. Letteralmente scatenata. Negli ultimi giorni i malviventi hanno compiuto una serie di furti in abitazioni. Li hanno visti a San Cesario di Lecce e, dopo, anche a San Donato di Lecce. Provocando non poco subbuglio e rabbia fra le vittime. Indipendentemente che siano riusciti o meno.

Non hanno agito negli stessi giorni, ma ciò non toglie che possano davvero trattarsi dei medesimi individui. Il modus operandi dei ladri, quelli specializzati, almeno, è noto: arrivano da altre province armati di tutti gli attrezzi del mestiere, si concentrano su alcune vie di un comune dopo un breve sopralluogo, spariscono dopo i colpi e poi fanno capolino di nuovo in qualcun altro, magari limitrofo, nei giorni successivi. Cronache passate insegnano.

Almeno due furti sono avvenuti a San Cesario e un terzo a San Donato, ma potrebbero essere di più e aver interessato anche altri comuni dell’entroterra del capoluogo. L’importante è sapere che stiano girando, per tenersi in guardia, pronti a notare ogni movimento sospetto. Di sicuro, la notizia sta volando in questi giorni di bocca in bocca (o, meglio, di telefono in telefono) e i carabinieri si stanno interessando della faccenda. Tanto più che, in almeno due casi, le vittime si sarebbero trovate a tu per tu con la banda.

A San Cesario, in particolare, avrebbero prima saccheggiato un’abitazione di oggetti preziosi e orologi, poi, non paghi, avrebbero deciso di entrare anche in un altro villino, nelle vicinanze, per essere però visti proprio nel momento in cui stavano scavalcando. A quel punto, l’intervento dei proprietari che, buon per loro, non erano distanti. I ladri, vistisi scoperti, se la sarebbero così svignata da un’uscita secondaria.

A San Donato, invece, ci sarebbe stata persino una mezza colluttazione, dopo la scoperta del furto in atto, con uno dei tre malviventi, riuscito comunque a filarsela con i complici, prima dell’arrivo dei carabinieri. Tutto questo, in un arco temporale piuttosto ristretto, fra la serata di sabato scorso e le ultime ore. I carabinieri stanno concentrando le loro attenzioni su tre soggetti che usano vari camuffamenti, come cappelli e passamontagna, e che si muovono su un’auto di grossa cilindrata, a quanto pare una Volvo. Altro dettaglio, sembra che abbiano accento barese o, comunque, del nord della Puglia.

I casi recenti con arresti

E da Bari, val la pena di notare, sono arrivate spesso negli anni diverse bande di predoni in trasferta. L’ultima di queste è stata incastrata dalla squadra mobile proprio pochi giorni or sono: erano soggetti specializzati nel furto di automobili in tutto il Salento.

A luglio, poi, sono state le volanti a fermare alcuni topi d’appartamento, sempre del Barese, che agivano su Lecce. A inizio anno, sempre reparti della polizia, hanno invece chiuso il cerchio su una banda che, partendo sempre da Bari, arrivava nel capoluogo salentino a caccia di abitazioni con casseforti e preziosi contenuti.