Esce dalla statale e l'auto prende fuoco: attimi di paura sullo svincolo

NARDO’ – Momenti di paura questa sera in strada per il conducente di un’autovettura che ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento. Un giovane sulla ventina d’anni che era alla guida di una Fiat Punto, vecchio modello, è riuscito a uscire subito dall’abitacolo, accostando l’auto, e a chiamare i soccorsi. E’ successo intorno alle 21 di questa su uno svincolo della strada statale 101 Gallipoli-Lecce, in direzione del capoluogo. Si tratta della svolta per Galatone e Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.

Il giovane, dunque, era appena uscito dall’arteria principale e si era immesso sulla rampa, quando dal cofano è iniziato a uscire del fumo. Una situazione molto pericolosa, specie considerando il buio pesto in cui era immerso in quel momento. Il giovane s’è così subito fermato ed è uscito dall’autovettura, avvisando anche la famiglia di quanto stava avvenendo.

Sul posto ha fatto a tempo ad arrivare la madre, che s’è trovata davanti a una vera e propria matassa di lamiere in fiamme sull’asfalto. L’auto era ormai persa. Sul luogo dell’incendio, dovuto chiaramente a un guasto, si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile per regolare il traffico durante le fasi dello spegnimento. Nessun ferito o intossicato e nessun altro veicolo coinvolto.