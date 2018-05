Scaricava rifiuti vegetali in un terreno, "invitato" a usare ditta specializzata

CARPIGNANO SALENTINO – Aveva scelto un terreno privato per smaltire rifiuti vegetali della sua attività, evitando accuratamente di passare da ditte autorizzate. E pagare. Ma alla fine è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della stazione di Martano. Oltre a essere invitato a seguire l’iter regolare.

E’ successo a Carpignano Salentino, dove risponde di abbandono incontrollato di rifiuti N.A., 29enne del posto. Il giovane è stato sorpreso la sera del 28 aprile scorso dai carabinieri mentre scaricava dal suo autocarro i rifiuti, abbandonandoli in appezzamento in via degli Eroi, di proprietà di un cittadino.

Durante gli accertamenti è emerso che anche in passato il 29enne avrebbe agito nella stessa maniera, ingombrando con rifiuti, in parte anche brucati, una superficie di circa 100 metri quadrati. Così, oltre a denunciarlo, i carabinieri gli hanno intimato di conferire presso una autorizzata esibendo documentazione. L’area dove sono stati depositati i rifiuti di tipo vegetale non è stata sequestrata e la situazione igienico-sanitaria non desta comunque allarme.