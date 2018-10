Strappa borsa a una donna e rimedia appena 15 euro: caccia allo scippatore seriale

LECCE – Un quarto scippo in città. Venerdì il primo, che ha preceduto il colpo di sabato. Poi un terzo il giorno successivo e, infine, un quarto oggi. Nel corso della serata, infatti, un malvivente si è accostato a una donna: la vittima stava camminando in via Abruzzi, a pochi metri di distanza dagli uffici della questura. Un individuo, con molte probabilità lo scippatore seriale degli ultimi giorni, ha strappato la borsa alla passante, per poi scappare immediatamente in sella a uno scooter.

All’interno della borsetta della malcapitata, gli effetti personali tra cui diversi documenti e una somma di appena una quindicina di euro. La donna, che non ha fortunatamente riportato ferite, si è rivolta alle forze dell’ordine per chiedere aiuto. Raggiunta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia leccese, ha raccontato tutto ai militari, tentando di fornire i dettagli somatici del malvivente e quelli relativi al motociclo.

Gli inquirenti sospettano che, dietro a questi scippi seriali, vi sia sempre lo stesso individuo. In queste ore sono al vaglio dei carabinieri i vari filmati recuperati dai sistemi di videosorveglianza installati non soltanto in via Abruzzi, ma anche in via Oberdan, Otranto e viale Aldo Moro, dove si sono verificati i tre precedenti episodi