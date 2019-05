Lanciano l’auto rubata contro la tabaccheria: via con soldi e “gratta&vinci”

TAURISANO - Spaccata, la notte scorsa, con la Fiat Punto rubata a Melissano: i malviventi lanciano il mezzo sulla vetrina di una tabaccheria a Taurisano e poi le danno fuoco. L’episodio intorno alle 3 della notte, ai danni della rivendita “De Icco”, in via Eroi d’Italia.

Dopo essere riusciti ad aprirsi un varco, i ladri si sono diretti verso il registratore di cassa, dove hanno arraffato alcune banconote. Ma non è tutto. Dagli scaffali hanno anche recuperato biglietti “gratta&vinci” per un valor ancora in fase di quantificazione, per poi scappare.

La vettura è stata trovata in fiamme, poco dopo, sulla via che conduce a Ruffano dai carabinieri. Questi ultimi hanno avviato le indagini e visionato i filmati delle videocamere di cui è munita la tabaccheria: ad agire in due, con il volto coperto, più un terzo individuo alla guida del veicolo.