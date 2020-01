Auto acquistate con “Spot&Go”, scatta l’inchiesta: s’indaga per truffa

LECCE - Avevano ingranato la marcia e raggiunto il Palazzo di giustizia per denunciare chi li avrebbe abbagliati e ingannati: "Pubblicamente srl", in merito al progetto "Spot&Go" che garantiva di diventare proprietari di un’auto a "costo zero" o fortemente ridotto. Ed è così che, proprio in seguito alla denuncia di numerosi automobilisti, la magistratura salentina ha puntato i riflettori sulla società di Racale con l’apertura di un’inchiesta in cui si ipotizzano i reati di truffa e sostituzione di persona, e che vede indagato, in concorso con altri, il legale rappresentante.

Le indagini, sulle quali vige il più assoluto riserbo, serviranno a fare chiarezza sulla veridicità delle anomalie segnalate, come quella dell’improvviso e mancato versamento delle rate mensili previste in cambio di pubblicità sulle fiancate dell’auto e sui social.

Sono più di settanta le persone che nelle scorse settimane avevano chiesto aiuto all’avvocato Francesca Conte che, dopo aver ascoltato le loro storie, armata di carta e penna, aveva scritto una lettera per sollecitare la società ad adempiere e risarcire i danni dei suoi assistiti. Il mancato accordo tra le parti, aveva poi portato il legale a interpellare la Procura.

L’iscrizione sul registro degli indagati non equivale a una sentenza di condanna, perché come anticipato le accuse andranno verificate attraverso indagini appena iniziate e che inevitabilmente prenderanno in considerazione proprio i contratti stipulati. Per la società, infatti, la decisione di sospendere il contributo ad alcuni utenti risiede nella “condotta contrattuale non conforme agli obblighi assunti”.

Certo è che si apre per Pubblicamente un nuovo capitolo con la giustizia, stavolta penale, dopo che la multa di 200mila euro inflitta lo scorso novembre dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) a conclusione della procedura avviata dopo l’esposto presentato da Aeci (Associazione europea dei consumatori indipendenti).