Street Control: inserita anche via Leuca nell'elenco delle strade pattugliate

LECCE – Ci sarà anche via Leuca nel novero delle strade cittadine nelle quali, la prossima settimana, la polizia locale farà utilizzerà il sistema “street control” per rilevare, solo in assenza del conducente, le soste irregolari e quelle per inottemperanza degli obblighi di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Le verifiche saranno condotte, da lunedì a venerdì in due fasce orarie, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, sui viali dove ci sino le corsie preferenziali per i mezzi pubblici, ma anche altre strade particolarmente interessate da comportamenti, come il parcheggio in doppia fila, che ostacolano e rallentano il regolare scorrimento dei veicoli. Tra queste via Taranto e viale Aldo Moro, oltre a via Leuca. Previsti passaggi anche in piazza Libertini.

Di seguito tutte le vie interessate: Via di Leuca, Via Taranto; Viale Aldo Moro; Piazza Giuseppe Libertini; Viale Ugo Foscolo, entrambi i sensi di marcia; Viale Giacomo Leopardi, entrambi i sensi di marcia; Viale Japigia, entrambi i sensi di marcia; Viale Gioacchino Rossini, entrambi i sensi di marcia; Viale Vittorio Alfieri, entrambi i sensi di marcia; Viale Marche, entrambi i sensi di marcia; Viale Otranto; Viale Felice Cavallotti; Viale S. Francesco d’Assisi; Viale Giuseppe Garibaldi; Viale XXV Luglio; Viale Francesco Lo Re; Viale Michele De Pietro, entrambi i sensi di marcia; Viale Oronzo Quarta, entrambi i sensi di marcia.