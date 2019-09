Si allontana dalla comunità senza fare rientro: si suicida con una pistola

TAVIANO – Avrebbe dovuto fare rientro nella comunità di Taurisano dove si trovava recluso per una misura alternativa, ma nella struttura non è mai ritornato. Lo hanno trovato ore dopo, quando i carabinieri ormai gli davano caccia per trasferirlo in carcere su disposizione del pm di turno: morto, si era tolto la vita con un colpo di pistola.

M.T., queste le iniziali del 37enne di Taviano, accusato di tentato omicidio nel Foggiano anni addietro, si è infatti suicidato utilizzando una pistola calibro 22, con matricola abrasa, di cui non si conosce ancora la provenienza. L’uomo ha infatti deciso di farla finita all’interno di un appartamento in uso, a Taviano, cittadina della quale era originario.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 ai quali è toccato constatare che non vi era più nulla da fare, anche i carabinieri della stazione locale e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano per eseguire le indagini.