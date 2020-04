I carabinieri piombano durante la Via Crucis: il sindaco fra i sanzionati

SUPERSANO – Non proprio la stessa situazione paradossale accaduta a San Marco in Lamis, per restare in Puglia, ma una cosa è certa: in provincia di Lecce s’è conclusa con una sfilza di verbali una Via Crucis organizzata per il Venerdì Santo. E’ successo a Supersano, comune di poco più di 4mila abitanti. Dove le multe sono arrivate, fra gli altri, per lo stesso parroco che ha officiato la funzione, don Oronzo Cosi, e per il sindaco Bruno Corrado.

Proprio sul finire, infatti, sono piombate le pattuglie dei carabinieri dipendenti dalla compagnia di Casarano. I militari hanno identificato coloro che erano presenti al loro arrivo, tredici in tutto, fra i quali anche il primo cittadino. E sono fioccate le contravvenzioni per non aver rispettato le disposizioni per contenere l’emergenza Covid-19. Così hanno ritenuto di procedere i militari, attuando ciò che le norme consentono in questo particolare momento storico.

Aspetto singolare, il fatto che la messa sia stata celebrata con tanto di diretta Facebook trasmessa non solo sulla pagina della parrocchia di San Michele Arcangelo, ma anche su quella ufficiale del Comune di Supersano, dove il visitatore viene accolto da una bella immagine del centro storico con la scritta in sovrimpressione “Andrà tutto bene”. E i video sono ancora visibili online.

A partecipare di persona, venerdì sera, a quanto pare, oltrea al sindaco almeno parte dell’amministrazione comunale. Proprio alla fine della celebrazione, però, sono arrivati anche i carabinieri. E la situazione ha assunto una piega completamente diversa. Insomma, un invito, quello per la funzione sacra, che è costata cara, quantomeno per le tasche, dopo che vi è stata la depenalizzazione, con il decreto del 25 marzo scorso, ma un contestuale inasprimento delle sanzioni, che vanno da 400 fino a 3mila euro.

Ma ora si attende di sapere anche come reagirà la Prefettura davanti a questa vicenda. A San Marco in Lamis, per esempio, l'episodio (dai contorni assurdi) è stato fortemente stigmatizzato ed è stato richiesto un dettagliato rapporto. Va comunque detto che nella cittadina in provincia di Foggia si era creato un clamoroso assembramento con circa un centinaio di persone che, ed è questo un altro problema, nessuno ha interrotto. La stessa situazione abnorme non si è replicata a Supersano. Ma, numeri e circostanze a parte, resta il caso.