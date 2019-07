Relazione non corrisposta, ma ci riprova imperterrito: scatta il terzo arresto

SURBO – Finisce di nuovo nei guai Moussa Traore, il 26enne della Guinea, residente a Surbo, già arrestato in passato altre volte per atti persecutori. L’uomo, ieri pomeriggio, è stato arrestato per l’ennesima volta dai carabinieri, in flagranza, sempre per lo stesso motivo.

Uscito dopo un periodo di detenzione, si è ritrovato nei guai di nuovo per aver cercato di allacciare una relazione sentimentale mai corrisposta. Così, ecco di nuovo atti persecutori quali appostamenti, messaggi e telefonate nei confronti di una donna che, nel primo pomeriggio, l'uomo avrebbe tentato di avvicinare sul posto lavoro, come già in altre circostanze. Arrivati i carabinieri, il 26enne è stato quindi di nuovo arrestato e condotto in carcere.

Ad aprile il giovane era già stato fermato due volte in rapida successione: dopo le prime molestie, era passato di nuovo all’attacco. E, ancora una volta, nelle ultime ore, ha messo in scena lo stesso copione. In tutto questo, i carabinieri hanno anche accertato che il permesso soggiorno per richiedenti asilo è scaduto da pochi giorni, ovvero il 14 luglio scorso.