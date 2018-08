Sveglia i residenti di San Pio urlando nella notte: identificato, era solo ubriaco

LECCE - Parapiglia nel rione San Pio, in città, nella tarda serata di ieri. Ma, fortunatamente, l'episodio si è rivelato meno grave del previsto. Un ragazzo, nel pieno dei fumi alcolici, ha dato di matto in via Bernardino Bonifacio, svegliando i residenti della zona con urla e schiamazzi, costringendo ben tre volanti e un mezzo del 118 a intervenire, temendo si trattasse dell'ennesima rissa. L’episodio poco prima della mezzanotte.

Gli agenti, sopraggiunti a seguito delle numerose segnalazioni alla sala operativa, sono riusciti a identificare il responsabile. Si tratta di un uomo dello Sri Lanka, per il quale i poliziotti hanno anche allertato gli operatori sanitari, temendo che fossero necessari per calmarlo. In realtà, in preda a uno stato di ebbrezza, stava urlando frasi ingiuriose contro la ex moglie, pur non avendo la donna di fronte.

E’ stato accompagnato dagli stessi agenti presso la sua famiglia d’origine e affidato alla madre, in attesa che i fumi alcolici evaporassero assieme alla sua rabbia. Non si sono verificate conseguenze, né danneggiamenti, soltanto qualche minuto di schiamazzo per strada e il timore, da parte dei cittadini che abitano in zona, che potesse trattarsi di un'altra, violenta lite in una via cittadina. Al momento, non sono scattati provvedimenti nei suoi confronti.