Una donna scompare nel nulla: avviate le ricerche, tavolo in prefettura

SCORRANO – Una donna scompare nel nulla. Si è riunito anche il tavolo in prefettura per il consueto protocollo di ricerca delle persone disperse. Non si hanno infatti ormai da ore notizie di una donna di 66 anni, di Scorrano, affetta da una grave patologia. Si tratta di Antonia Salvemini, allontanatasi da casa dalle 9 di questa mattina. Da sola.

La 66enne è uscita a piedi, ma non ha più fatto ritorno. Tanto da costringere il marito, nel corso del pomeriggio, a sporgere denuncia presso la stazione locale dei carabinieri, dove si è rivolto per chiedere aiuto. Al momento della scomparsa, la donna indossava i propri occhiali da vista, una giacca in pelle di colore nero e pantaloni della stessa tinta.

Volontari della protezione civile, vigili del fuoco, operatori del 118 e forze dell’ordine sono già al lavoro per setacciare tutta la zona del Magliese alla ricerca della donna. In una lotta contro il tempo per rintracciarla nel più breve tempo possibile, anche in vista dell’allerta meteo già preannunciata dai bollettini ufficiali. Chiunque dovesse notarla, è pregato di contattare immediatamente i numeri di pronto intervento 112, 113, 118 e 115.