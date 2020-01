Telecamere per sicurezza a Cutrofiano. A Leverano smascherato un incivile

CUTROFIANO - A breve partiranno i lavori per l'installazione di 29 telecamere nel nucleo urbano di Cutrofiano. Come ha precisato il sindaco, Oriele Rolli, saranno sistemate in punti ritenuti nevralgici per migliorare gli standard di sicurezza nell'ambito dell'accordo siglato a maggio del 2018 tra la prefettura di Lecce e diverse amministrazioni comunali.

Il progetto presentato per Cutrofiano ha ricevuto un finanziamento di 85mila euro, con partecipazione per il 10 percento da parte dell'ente locale. Le zone del territorio comunale maggiormente interessate saranno le seguenti: via Aradeo, via Martiri D’Otranto, via 25 Aprile, Piazzale Unità d’Italia, via Vittorio Emanuele II, via Umberto I, via Milito Ignoto, via Piave, via Vittorio Veneto, via Collepasso, via Supersano, viale della Repubblica, viale della ceramica.

“Con questo finanziamento ministeriale - ha commentato il primo cittadino - sarà potenziata la sicurezza urbana, fornendo alla polizia locale uno strumento in più, per l’attività di controllo del territorio. Diversi sono i bandi ai quali abbiamo partecipato negli anni, anche uno regionale in merito al quale stiamo aspettando i risultati”. La centrale operativa sarà allestita presso il comando della polizia locale.

Leverano: incivile smascherato dalla fototrappola

A Leverano, invece, le fototrappole hanno consentito l'identificazione di un cittadino che aveva abbandonato i propri rifiuti alla periferia del paese. L'episodio è accaduto il 22 dicembre, alle 13 e 22 minuti: ignaro di essere ripreso, l'uomo è sceso dalla sua auto, ha aperto il portabagagli e si è liberato del sacchetto. Gli accertamenti, partiti dalla targa del veicolo, hanno portato al responsabile che è stato sanzionato con una multa di 333,33 euro, secondo la vigente normativa. Sul territorio di Leverano, attualmente, ci sono sei videocamere attive: posizionate in punti sensibili, vengono spostate con cadenza più o meno periodica. L'amministrazione comunale intende potenziare presto la sua dotazione.