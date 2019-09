Terremoto sulla costa settentrionale dell’Albania. Trema anche il Salento

LECCE - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 16.10 di questo pomeriggio in gran parte dei comuni del Salento e sulla dorsale adriatica pugliese. Una doppia ondulazione percepita principalmente ai piani superiori di abitazioni, palazzi e uffici pubblici e molte sono state anche le segnalazioni ribalzate sui social network e gruppi di whatsapp. La doppia scossa, la prima più intensa è durata per diversi secondi, è stata avvertita principalmente ad Otranto e nei comuni del Magliese, ma segnalazioni giungono anche da Lecce, Leverano, Nardò e da altri comuni sino anche dal versante ionico e dalle zone di Brindisi e Bari.

Il sisma, secondo quanto riferito dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è stato di magnitudo 5.8 con epicentro sulla costa albanese settentrionale, a un chilometro da Durazzo, con coordinate geografiche, latitudine 41.38 e longitudine 19.46 e ad una profondità di 20 chilometri. Il forte tremore è stato, come detto, avvertito anche in tutta la Puglia e soprattutto nel Salento e nel tarantino, ma fortunatamente, al momento, anche alle forze dell’ordine e alla protezione civile non risultato danni a cose o a persone. Diverse però le chiamate giunte al centralino del comando dei vigili del fuoco di cittadini che chiedevano conferme e allarmati per quanto avvertito. La scossa partita dalla costa albanese è la seconda che lambisce il territorio pugliese nella giornata odierna: due minuti dopo le 15 di questo pomeriggio infatti una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata dai sismografi a Montescaglioso, in provincia di Matera con epicentro ad una profondità di 26 chilometri.

La situazione in Albania

Ci sarebbero diverse persone rimaste ferite, e anche alcune abitazioni crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo, per il forte sisma (di magnitudo 5.8 e la successiva replica di magnitudo 5.3) che ha colpito la costa settentrionale albanese alle 16,04. Lo riferiscono i media locali. In alcune zone della città di Durazzo manca al momento l'elettricità, mentre nella capitale, Tirana, sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati. Nelle strade della capitale la gente impaurita è rimasta nelle strade.

Fonti mediche hanno precisato che i feriti nella città sono almeno una quarantina, tra cui molti bimbi e ragazzi giovanissimi. Uno dei feriti sarebbe in condizioni critiche. Altre due persone sono rimaste leggermente ferite a Helmes, a 10 chilometri da Tirana, dove una decina di case sono crollate. Si tratta del terremoto più forte che colpisce il paese delle Aquile negli ultimi decenni anni: il precedente fu a gennaio del 1988 ed ebbe simile intensità e magnitudo.