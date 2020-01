Fiamme dolose colpiscono la saracinesca di un'agenzia assicurativa

TREPUZZI – Fiamme dolose sull’agenzia assicurativa gestista da famigliari di Oronzo Valzano, esponente del Partito democratico, già sindaco di Trepuzzi dal 2011 al 2016 e attualmente in carica come assessore ai Lavori pubblici.

E’ successo nella notte a cavallo fra il 30 e il 31 dicembre 2019. Ignoti hanno raggiunto i locali dell’agenzia UnipolSai di via Regina Elena, in pieno centro, e, usando del liquido infiammabile, hanno appiccato un incendio che, comunque, non ha provocato danni particolari.

Il rogo, infatti, ha interessato solo la parte esterna degli uffici, rovinando la saracinesca che ripara l’ingresso, ma non facendosi strada verso l’interno. Al momento non sono definiti i contorni della vicenda e, quindi, non si conosce il movente. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Eventuali videocamere potrebbero fornire una chiave di lettura del misterioso atto intimidatorio.