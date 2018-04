A Pasqua i ladri fanno festa: furti nel Comune e dentro la Chiesa madre

TRICASE – Due furti sono avvenuti molto probabilmente nello stesso giorno, quello di Pasqua, e, si presume, nel periodo fra il pranzo e il primo pomeriggio (fra le 12,30 e le 17), quando le vie di Tricase erano quasi del tutto vuote fra cittadini al mare o rintanati nelle proprie case, in famiglia. A essere presi di mira, sia l’ufficio Economato del Comune, sia la Chiesa madre. E ad agire, probabilmente, lo stesso soggetto, forse aiutato da qualche complice pronto a fare da “palo”. Non una certezza, è chiaro, ma un’ipotesi più che plausibile, visto che i due edifici del centro storico sono molto vicini.

Sebbene per il momento non siano state formalmente presentate le denunce in caserma, i carabinieri della compagnia locale stanno iniziando a raccogliere indicazioni. Presso la sede del Comune, dentro lo storico Palazzo Gallone, il ladro vi è entrato arrampicandosi su un’impalcatura allestita per alcuni lavori edili. Una volta dentro, però, non avendo evidentemente qualche attrezzo per forzare la cassaforte, si è dovuto “accontentare” di 150 euro trovati in un cassetto e di quattro telefoni cellulari usati dal personale. Sempre nelle vicinanze, poi, è stato scoperto un furto anche ai danni della Chiesa madre.

A differenza del caso avvenuto in Comune, dove non vi è alcuna videocamera, qui il malvivente, incappucciato e con felpa azzurra, è stato ben ripreso mentre rovista fra le offerte. Il bottino non dovrebbe essere corposo. E il video del ladro immortalato a sua insaputa, postato su Youtube dal giornale locale Il Gallo, ha iniziato già a fare il giro del web.