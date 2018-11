Tromba d'aria sul Salento centrale, rischia anche di deragliare un treno

LECCE – La pioggia si è abbattuta su Lecce e provincia per tutta la notte. Costante, sebbene mai con la violenza delle scorse settimane, quando sono rimasti allagati garage e scantinati, con acqua anche al di sopra del metro e mezzo d’altezza.

Poi, all’improvviso, il finimondo. Fra le 5,30 e le 6 del mattino, specie l’area centrale del Salento è stata colpita da una vera e propria tromba d’aria. Raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale, in fin dei conti, erano previste nell’ultimo bollettino meteo diramato, valido dalle 14 di ieri per le 34 ore successive. E il fenomeno, con tanto di allerta gialla, si è puntualmente verificato quasi al sorgere di un sole reso opaco dalle nubi incombenti.

Fra i centri più colpiti, Collepasso, Alezio, Parabita. Ma non sono stati risparmiati dai danni anche altri punti, fra cui Galatina (nella zona del Villaggio Azzurro, le cosiddette casermette) e dintorni (specie Noha), già di recente colpiti da una violenta ondata di maltempo, la periferia di Lecce, le vicinanze del centro commerciale di Cavallino. E non sono mancati danni anche ai cavi dell’Enel, con tutte le conseguenze del caso per alcuni centri, e capannoni scoperchiati.

Un vento impietoso ha dunque abbattuto muretti, spaccato rami e fatto crollare interi alberi, che hanno invaso diverse strade e colpito edifici. Non ci sono stati feriti, ma una situazione molto pericolosa s’è verificata qualche minuto dopo le 6 del mattino lungo i binari dei treni di Ferrovie del Sud Est. Qui, fra Parabita e Tuglie (compreso nella tratta Casarano-Novoli), un immenso tronco si è spezzato, cadendo proprio sulla strada ferrata. La frenata del convoglio non è stata sufficiente a evitare l’impatto. La motrice vi è finita sopra, sollevandosi di netto. Il treno è deragliato in parte. A bordo c’erano solo macchinista e capotreno. Per fortuna, entrambi ne sono usciti illesi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti di polizia del commissariato di Gallipoli, carabinieri della stazione di Parabita. Ma se è stata questa, sicuramente, la situazione più particolare, anche in altre zone non sono mancati problemi, tanto che il centralino dei vigili del fuoco è stato letteralmente assediato di telefonate.

Nelle zone più colpite sono stati inviati rinforzi da Lecce, Maglie, Veglie e persino Tricase. E gli effetti in mattinata si sono notati anche in altri punti, scendendo verso il basso Salentono, come testimonia, per esempio, questo video inviato da una nostra lettriche e che arriva da Taurisano e altre immagini da Ugento, in particolare nell'area nei pressi del cimitero.

Aggiornamenti nelle prossime ore