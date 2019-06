Tentano di rapinare l'ufficio postale, dipendente li lascia sull'uscio

NOHA – Erano le 10,30 del mattino quando due soggetti, armati di pistole, hanno tentato la rapina nell’ufficio postale di Noha, frazione di Galatina. Isolato e in un luogo tranquillo, su via Giotto, alle porte del borgo deve essere apparso il luogo ideale ai malviventi per mettere a segno un colpo che potesse fruttare un po’ di denaro.

Peccato per loro che si siano ritrovati davanti a un impiegato piuttosto solerte, il quale, visti all’esterno due soggetti incappucciati, ha pensato bene di sbarrare l’ingresso. E con le porte d’accesso chiuse, i rapinatori hanno avuto ben poca strada. Le stesse pistole, si può presumere, finte, perché in caso contrario avrebbero potuto esplodere colpi a scopo intimidatorio e ottenere, forse, un effetto sorpresa. Di cero, i malviventi se la sono svignata, abbandonando nelle vicinanze l’auto usata. Una Fiat Uno, risultata poi rubata nelle ore precedenti a Sannicola.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Galatina, i quali stanno acquisendo i filmati delle videocamere. Alcuni particolari suggeriscono che gli autori possano essere gli stessi dell’assalto alla Q8 sulla statale 101, all’altezza di Collemeto, laddove hanno però portato via solo un telefono cellulare, non essendovi soldi in cassa.,