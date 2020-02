Ventenne denuncia una rapina: derubato del telefonino da due giovani

LECCE - Derubato del suo telefonino (e di 5 euro) in pieno centro, intorno alle 17. La rapina si sarebbe consumata in via XXV luglio, all'angolo con via Costa, e i responsabili sarebbro due giovani che la vittima, un ventenne del posto, ha descritto di colore.

I malintenzionati si sarebbero prima avvicinati e poi, con la minaccia di un coltello, avrebbero preteso la consegna del dispositivo elettronico e della somma di denaro che la vittima aveva con sé e poi si sarebbero allontanati. L'accaduto è stato denunciato alcune ore dopo ai carabinieri che hanno avviato le indagini.