Video | Chiesa gremita per il funerale e il toccante ricordo di Luca Capoccia

Morto in un incidente stradale avvenuto alle prime ore di venerdì 30 agosto, grande è stata oggi l'emozione nel ricordo di Luca Capoccia. La sua carica di simpatia si fondeva con generosità, onestà, saldi valori morali e amore incondizionato per la famiglia. Da sempre innovatore nel campo commerciale, aveva tanti di quegli interessi ulteriori, da aver allargato nel tempo in maniera smisurata la cerchia di amicizie. Un gigante buono.