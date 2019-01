Video | Il quadro attuale: "Viene mortificata l'aspirazione ad una giustizia celere"

Il presidente della Corte d’appello di Lecce Roberto Tanisi, in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è celebrata questa mattina nel Tribunale di viale de Pietro: “E’ quella di un’amministrazione che annaspa tra mille difficoltà di un sistema asfittico, privo di risorse, ingabbiato in una miriade di adempimenti burocratici che mortificano l’aspirazione dei cittadini e dei magistrati ad una Giustizia celere, efficace ed efficiente; nonostante l’impegno e l’abnegazione di quanti, magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari, provano, ciascuno per quello che gli compete, a migliorare l’attuale stato di cose”.