Soccorsi oltre il Canale d'Otranto: con il comandante dodici vigili del fuoco

LECCE - Per le operazioni di soccorso dopo il terremoto che ha duramente colpito una zona del Albania centro settentrionale, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. E si tratta di una presenza da prima linea.

Alle 11, infatti, nel porto di Brindisi una dozzina di uomini sono saliti a bordo di una unità navale della guardia costiera, diretti a Durazzo. Raggiungeranno a breve il comandante Giuseppe Bennardo che da questa mattina si trova sul teatro delle operazioni dopo essere stato prelevato da un elicottero per coordinare la parte logistica.

Nel dettaglio la pattuglia leccese è composta da una colonna mobile - nove uomini con tre mezzi - due uomini del Gruppo operativo speciale movimento terra e un funzionario. Altri vigili del fuoco sono partiti da Bari, mentra dal comando di Brindisi sono stati mobilitati un funzionario e un caposquadra.

Il contingente italiano annovera, per quanto concerne il corpo dei vigili del fuoco, ingegneri e tecnici per la valutazione del danno, squadre Usar (Urban serch and rescue) provenienti dalla Toscana e squadre operative della Campania oltre che della Puglia. A loro si aggiungono i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, personale del Dipartimento di protezione civile e unità della Croce Rossa Italiana.