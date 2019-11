La Notte Bianca accende luminarie e sconti e apre le porte al Natale

NARDO’ - Con l’inizio del montaggio delle luminarie tra i viali principali della città e nel centro storico la città di Nardò, secondo centro più grande della provincia di Lecce dopo il capoluogo, si appresta ad entrare nel clima delle festività natalizie con una novità importante. Torna infatti la “Notte Bianca del Commercio” e stavolta in versione invernale con l’attesa accensione delle luminarie natalizie approntate dalla ditta incaricata. Musica, gastronomia, arte e iniziative promozionali faranno da prologo al grande clima del Natale. L’appuntamento è fissato per sabato, 16 novembre, a partire dalle 19, quando il centro storico, l’anello viario esterno di Corso Galliano, viale Grassi, via Duca degli Abruzzi, la Villa e le altre vie commerciali della città accoglieranno un evento “diffuso” con iniziative di musica, gastronomia, arte e cultura e con sconti e iniziative promozionali da parte delle attività commerciali, che saranno aperte per l’occasione sino a notte fonda.

“Con la Notte Bianca del commercio la città entrerà ufficialmente nel clima natalizio seguendo le orme del successo della Notte Bianca primaverile del 31 maggio scorso” spiega l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Giulia Puglia, “la soddisfazione dei commercianti e dei tantissimi cittadini che hanno partecipato in quell’occasione, ci hanno indotti a riproporla legandola all’accensione delle luminarie, che in città non era mai avvenuta oltre cinque settimane prima di Natale. Sarà uno spettacolo bellissimo, sia per gli eventi previsti che per il progetto di decoro e arredo luminoso che ci accompagnerà per il periodo delle feste. Per tutti, di nuovo, la possibilità di fare acquisti in modo molto vantaggioso perché tutte le attività commerciali stanno studiando iniziative promozionali inedite e ospiteranno nell’area Duc le attività che non rientrano in quest’area. La città ha risposto ancora una volta con entusiasmo e grande disponibilità ed è pronta ad accogliere tantissime persone, come è stato a maggio. Questo evento è un’altra opportunità che cogliamo con il Distretto urbano del commercio, che sta risultando fondamentale per il rilancio del settore”.

Il programma di massima prevede lo show cooking di piazza Battisti (a cura di Spadello Bello), con musica e un dj set finale. In piazza Salandra invece si potranno ammirare le esibizioni degli allievi della scuola circense di Lecce. In via Vittorio Emanuele, invece, altri momenti dedicati alla musica live. In via XX Settembre il Rotary Club Nardò accenderà (alle 21) l’albero di Natale donato da Arte&Luce Luminarie di Muro Leccese, cui seguirà l’esibizione del duo violino-violoncello con Irene Rizzo e Luca Basile e la contestuale raccolta fondi finalizzata al restauro della statua di San Gregorio.

Tutte le altre strade interessate dalla Notte Bianca ospiteranno piccoli eventi musicali e iniziative di animazione con artisti di strada, a cura delle attività commerciali. Spicca la volontà di fare rete delle stesse attività e di collaborare a un evento che non coinvolge solo gli operatori dell’area Duc, che ad esempio ospiteranno per una notte al proprio interno molte attività che hanno la sede fuori del perimetro del distretto. Dedicato principalmente ai bambini, infine, il trenino a cura di Salento Open Tour che percorrerà il centro storico e l’anello commerciale e che a bordo ospiterà animazione e piccoli eventi a scopo ludico e didattico. Il momento più significativo della notte sarà l’accensione delle luminarie, prevista per le 22, che “accenderanno” la città per tutto il periodo delle festività natalizie. Si tratta di un progetto di Terotecna Light Design di Galatina che propone un mix molto elegante e accogliente di luci calde e fredde e il light show con un effetto “movimento” continuo che conferirà dinamismo all’intera struttura delle luminarie. Da evidenziare la presenza in piazza Salandra di un grande elemento luminoso tridimensionale (alto 4 metri), un albero conico ricoperto di luci (di 8 metri) per decorare l’ingresso del castello in piazza Battisti e la presenza diffusa di “tende” luminose sugli edifici storici della città. La Notte Bianca del Commercio della città di Nardò è un evento in collaborazione con l'Unione Commercianti di Nardò, previsto nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio finanziato dalla Regione.