Bartolomeo Errico Chef a LaFabbrica8

Continua sabato 3 marzo l’appuntamento con il Temporary Restaurant a LaFabbrica8, questa sarà la volta di Chef Bartolo con il suo menù denominato per l’occasione Caserta-Lecce A/R.

Bartolomeo Errico ha frequentato l’istituto alberghiero, ma fin da studente ha lavorato in cucina, sulla riviera romagnola durante l’estate. Conseguito il diploma e assolti gli obblighi di leva, inizia la sua carriera vera e propria: prima aiuto chef, poi chef di cucina, poi responsabile food per una grossa azienda internazionale.

A quel punto si avvicina alle grandi cucine e ai grandi cuochi europei. Dopo vari stages in giro per il continente a contatto con personalità d’ogni genere, vanta oggi tra coloro che hanno apprezzato i suoi piatti grandi nomi del jet set e qualche testa coronata. Ha gestito un suo ristorante in centro a Caserta – La Cucinotta – che gli ha portato grandi soddisfazioni. Il locale è presente in importanti guide gastronomiche, nazionali e internazionali.

Nel ’99 è chef di Casa Italia gestendo la cucina per gli atleti e gli eventi ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera. Presente spesso come ospite e giudice in varie manifestazioni di food, lo Chef Bartolo è un volto noto del piccolo schermo.

Nel 2000 viene scelto come uno dei primi chef a battezzare il neonato canale di cucina Alice TV, con il programma Gourmet, facendo poi varie apparizioni televisive sulle reti nazionali tra le quali RAI 1, RAI 2, Canale 5, fino ad avere e condurre un programma tutto suo “L’ABC in cucina” in onda su RAI 1. Alla televisione si affiancano anche interventi e programmi radio sia locali che nazionali.

Ha lavorato come Chef all’Hostaria dell’Orso di Gualtiero Marchesi. È stato chef executive in due alberghi cinque stelle lusso di Roma. È autore dei libri “Questi Pazzi Pazzi Cuochi”, editore Zona, e “L’ABC in cucina” RAI ERI e “La cucina Jazz di Bartolomeo Errico”, ORME Editore. Lo Chef Bartolo lavora attualmente come freelance e consulente, è docente in varie scuole di cucina e sta lavorando ad un progetto di scuola di cucina a livello internazionale “Sì Chef Academy”.

Chef Bartolo sempre appassionato della Puglia in quanto di padre Salentino ha accettato con piacere di venire a Nardò e proporrà un menù chiamato per l’occasione Caserta-Lecce A/R nel quale con 4 entrate farà vivere un’esperienza unica ai suoi ospiti riassumendo la sua concezione di ristorazione.

– Sformatino di alici e mozzarella di bufala su coulis di San Marzano



– Schiaffoni di Gragnano con trito di cernia, spinaci e polpa di riccio



– Involtino di ricciola e guanciale di maiale nero con cime di rapa



– Mini caprese su salsa di spumante I Mille

A queste pietanze l’esperto Francesco Muci responsabile di Slow Wine Puglia ha accostato i vini più rappresentativi della Cantina Leone De Castris di Salice Salentino.



Posti limitati, se interessati a partecipare o per prenotazioni telefonare al numero 329 4422099 oppure inviare un’email a info@lafabbrica8.it

La Fabbrica8 si trova a Nardò in via Giosuè Carducci 34 e su tutti i socials, www.lafabbrica8.it, #lafabbrica8