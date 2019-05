Boat party a Gallipoli

BOAT PARTY IN PUGLIA

I boat party in Italia si svolgono solo in due località Pugliesi che sono Gallipoli e Leuca. Vivi un esperienza indimenticabile a bordo di una barca studiata per essere una discoteca galleggiante sul mare.

Musica da sballo e alcool a fiumi sono solo due delle caratteristiche entusiasmanti che ergono da questa festa.



Sarete entusiasmati dal mare cristallino e dalle mille sfumature dell’Adriatico e dello Ionio, vi sentirete dei pirati quando entrerete nelle calette, ma sopratutto vi divertirete come i pazzi grazie ai nostri dj e vocalist internazionali.

Il target di età è riservato alla maggiore età e vi è inoltre una suddivisione in metà uomini e metà donne. I posti sono a numero chiuso e quindi limitati. Ovviamente nel Boat Party diurno potrete entrare solo in costume da Bagno!



I prezzi sono alla portata di tutti e sono quelli più bassi rispetto alla media di qualsiasi discoteca estiva di Gallipoli.



Inoltre, da quest’anno, ossia il 2019, abbiamo previsto la consegna dei ticket a domicilio su Gallipoli e limitrofi, senza costi aggiuntivi, quindi facendovi pagare solo il costo del ticket, ovvero 25 euro.



La barca è barca è cosi composta:



Primo piano: pista da ballo con dj, vocalist e animazione;

Secondo piano: Privè con poltrone e tavolini; Inoltre vi è un trampolino dove sarà possibile tuffarsi dal altezza di 4 metri;

A Prua sarà possibile prendere il sole dato il voluminoso spazio;

A Poppa invece vi è il cocktail bar e un trampolino più basso per i meno coraggiosi.

I ticket sono di 25 euro a persona e comprendono l’ingresso alla festa, un drink di benvenuto e 3 ore e mezza a ballare e tuffarsi nel mare salentino. Ulteriori drink a bordo costano 7 euro cad. mentre le birre variano dai 3 ai 5 euro a seconda di quel che si sceglie.



Nel caso avesse qualche dubbio o avesse bisogno di più informazioni potete contattarci h24 al seguente numero: 3408423472



Non mancare alle nostre feste in barca… Il divertimento è assicurato!