Il Comune di Aradeo che ha aderito in data 28 Marzo 2019 all’Apulia Film Commission, organizza “Aradeo incontra la Puglia del Cinema”.

Dal 12 al 15 novembre con la proiezione GRATUITA di 4 pellicole a cui seguiranno gli incontri con i registi.

“Un progetto che è un'importante opportunità di promozione turistica e culturale del nostro territorio attraverso il CINEMA. Il Cinema come conoscenza, come valore aggiunto e come racconto di una comunità, un ulteriore passo verso un quadro di sviluppo territoriale che parla oltre i suoi confini, internazionalizzando le sue ricchezze.”

PROGRAMMA

12 Novembre

Sangue Vivo

regia: Edoardo Winspeare

13 Novembre

La Nave Dolce

regia: Daniele Vicari

14 Novembre

La guerra dei Cafoni

di Davide Barletti e Lorenzo Conte

15 Novembre

Il Bene Mio

regia: Pippo Mezzapesa



Teatro Comunale “Domenico Modugno” di Aradeo, ore 20.30

Ingresso gratuito