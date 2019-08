LùMière Calicidicinema, rassegna cinematografica in cui il cinema d’autore si fonde con pregiati vini salentini, ritorna mercoledì 4 settembre, con “Calicidicinema. Viva Melato!” L’intera rassegna, curata da Antonio Manzo, è proposta da Enosteria Vite Colta con Ristorante Terra e Sale e Albergo Diffuso Di Lorenzi.

Una vera e propria retrospettiva filmica dedicata a Mariangela Melato, una delle artiste italiane più importanti e amate di tutti i tempi, che verrà ricordata con un trittico di pellicole rare e comunque recitate nel periodo più estroso e importante della sua carriera: gli anni 70.

Tre film che affrontano altrettante tematiche diverse, caratterizzate da trame antipodiche tra loro e che metteranno in luce tutta l'istrionica bravura di una attrice tuttora ricordata per la sua unicità. La rassegna si aprirà con “La Poliziotta”, di Steno, commedia del 1974, interpretata da Mariangela Melato, che ottenne il David di Donatello per la sua interpretazione di Giovanna, la protagonista.

La donna vince un concorso di vigile urbano e viene trasferita in Lombardia. Da qui una serie di episodi che nascondono, come sempre nello stile di Steno, uno specchio della società e dei costumi dell’epoca.

L'inizio della pellicola è esemplare più nei contenuti che nelle scene o nel linguaggio, mostrando tutti gli abusi che una bella ragazza deve subire. Un già collaudato comico come Renato Pozzetto e lo stralunato Alvaro Vitali danno a questo lavoro cinematografico quella verve giusta per rendere massima l'interpretazione di Mariangela Melato.

A ogni proiezione del film verrà abbinato un menù diverso. Per info e prenotazioni: tel. 348 7792184