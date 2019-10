Da giovedì 17 a sabato 19 ottobre il Palazzo Marchesale e il Teatro Comunale di Galatone ospitano CinemaScuolaLab - Le giornate del cortometraggio scolastico e dei nuovi talenti “Gabriele Inguscio”.

Tre giorni di laboratori sulle professioni del cinema, proiezioni ed eventi speciali per riflettere su temi di grande attualit à attraverso le opere di registi under 35 e giovani in formazione.

Il cinema a scuola e la scuola al cinema con CinemaScuolaLab , tre giornate sul cinema scolastico e i nuovi talenti ospitate tra il Palazzo Marchesale e il Teatro Comunale di Galatone con laboratori, proiezioni ed eventi speciali . La manifestazione, che si tiene da giovedì 17 a sabato 19 ottobre , sostiene il cinema realizzato dai giovani autori e la scuola come luogo di creazione e produzione audiovisiva . Tra i matinée scanditi dai laboratori sulla regia e la recitazione e le proiezioni serali aperte al pubblico, CinemaScuolaLab si configura come un percorso creativo alla scoperta di giovani in formazione e registi under 35 acclamanti sulla scena nazionale e internazionale .

La programmazione cinematografica di CinemaScuolaLab comprende film di finzione, documentari, corti e lungometraggi: tutte produzioni indipendenti, tra le più vivaci tratte dall’ archivio del Festival nazionale del cortometraggio ‘Gabriele Inguscio’ , promotore di questo progetto culturale realizzato da Comune di Galatone , Fondazione Apulia Film Commission, Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019/2020”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia; in collaborazione con Il Veliero parlante e l'Educational tour "Il cinema in mostra: arti visive e didattiche innovative", promosso dal Comune di Galatone, finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale - Gestione e valorizzazione dei beni culturali".

CinemaScuolaLab - Le giornate del cortometraggio scolastico e dei nuovi talenti ‘Gabriele Inguscio’ è una manifestazione dal volto giovane: studenti provenienti dalle scuole della provincia di Lecce si dedicheranno alla scoperta delle professioni del cinema sperimentando tecnica e creatività nel suo linguaggio, senza tralasciare la critica cinematografica per l’assegnazione del Gran Premio degli studenti . CinemaScuolaLab accorcia le distanze generazionali : coinvolge appassionati di cinema , docenti e famiglie con un programma mirato tra proiezioni ed eventi speciali che celebrano il cinema e le nuove generazioni di autori per creare relazioni e momenti speciali di incontro che possano incoraggiare i più giovani alla creazione audiovisiva, oltre al piacere della visione in sala.

CinemaScuolaLab incrocia anche il press tour promosso dal Comune di Galatone e dalla Regione Puglia. Tra gli ospiti artisti visivi, giornalisti e operatori culturali provenienti da tutta Italia e dall'estero in occasione de "Il cinema in mostra: arti visive e didattiche innovative”: questo il titolo dell’educational tour che permetterà agli studenti di misurarsi con i professionisti invitati a arricchire la proposta culturale di questo evento.

LE PROIEZIONI MATTUTINE E I LABORATORI

Uno schermo al posto della cattedra e poltrone per banchi. Le attività di CinemaScuolaLab si aprono alle 9.30 nel Teatro Comunale di Galatone per gli studenti provenienti dalle scuole di secondo grado della provincia

di Lecce per partecipare alla visione dei cortometraggi selezionati dall’archivio del Festival nazionale del cortometraggio ‘Gabriele Inguscio ’, giunto quest’anno alla sua 14esima edizione. Nel corso della mattinata scorrono sul grande schermo i corti inviati dagli istituiti di tutta Italia, da Torino a Milano, passando per la Puglia alle Isole. Tutti i film in programma concorrono al Gran Premio ‘Gabriele Inguscio’ che sarà consegnato nella serata di sabato 19 ottobre: i partecipanti si misurano con la critica cinematografica, guidati da esperti e dai promotori dell’associazione culturale che approfondiranno la storia e i retroscena dei film.

Nelle tre giornate il Palazzo Marchesale apre le porte per accogliere i laboratori Long Take di Nicola Ragone sulla regia cinematografica e Un gioco serio, diretto da Fausto Romano per approfondire tecniche di recitazione e aspetti poco noti della pratica attoriale.

GLI OSPITI INTERNAZIONALI E LE PROIEZIONI AL TEATRO COMUNALE

Nelle serate è il Teatro Comunale di Galatone ad accogliere il pubblico e la programmazione cinematografica di CinemaScuolaLab. Tre serate tematiche con proiezioni, commentate da esperti e film-maker under 35 con riconoscimenti importanti, in Italia e all’estero. Tra gli ospiti i registi Giulio Neglia e Nicola Ragone per ‘Sguardi diversi’ che inaugura giovedì 17 la manifestazione . Giulio Neglia, classe 1991, è attore, regista e produttore. Lavora per il cinema, la televisione e il teatro, firmando la regia di cortometraggi, videoclip e film. In qualità di attore vince nel 2017 il premio come miglior attore protagonista dei film “Appunti di viaggio” di Andrea Natale all’International Filmmaker Festival of World Cinema di Londra. Nicola Ragone è sceneggiatore, produttore e regista teatrale, cinematografico e di opere liriche. Nato nel 1986, vince nel 2015 il Nastro d’argento con il cortometraggio ‘Sonderkommando’, selezionato in 70 festival internazionali e vincitore di 24 premi. Ha collaborato con Ettore Scola nel suo film “Che strano chiamarsi Federico” e nelle sue ultime produzioni nel teatro lirico. A Galatone i due registi presentano rispettivamente ‘ Genericamente’ e ‘ Vado verso dove vengo’ , storie di partenze e ritorni nell’Italia dei margini.

La serata di venerdì 18 è incentrata su ‘ Inquietudini del cinema spagnolo’ : ospiti della serata i registi Antonello Novellino e Laura De Pedro , attrice, film-maker e sceneggiatrice, volto celebre del cinema ispanico. Anche Novellino vive e lavora in Spagna: regista di cortometraggi indipendenti, si occupa anche di regia per la televisione. Ha curato anche mostre e manifestazioni culturali. Sul palco del Teatro Comunale De Pedro presenta “Rimani qui”, mentre Novellino introduce la visione di ‘ Intercambio ’ e ‘ Hasta luego, carino ’. In programma anche ‘ Dulce ’ di Ivàn Ruiz Flores, regista e sceneggiatore trentaduenne che ha realizzato questo cortometraggio premiato in tutto il mondo.

Le proiezioni di sabato 19 sono dedicate a ‘Cinema e mafia’: a partire dalle 19 sul palco del Teatro Comunale salgono Antonella Barbera e Fabio Leone , giovani film-maker dalla Sicilia. Sono gli autori di ‘Un passo avanti - Giorgio Boris Giuliano’ e ‘Che altri occhi di guardino’, entrambi dedicati al tema della legalità. I cortometraggi precedono la visione di Long take, esito finale del laboratorio di regia tenuto da Nicola Ragone , sempre tra gli ospiti della manifestazione. Alle 21 è prevista la consegna del Gran Premio degli studenti - CinemaScuolaLab 2019 .

EVENTO SPECIALE

A chiudere CinemaScuolaLab un evento speciale: la proiezione di ‘Nosferatu il Vampiro’ , diretto nel 1921 da Friedrich Wilhelm Murnau, nella versione restaurata della Cineteca di Bologna, musicato dal vivo da Mesimèr Ensamble , formato da Admir Shkurtaj, Giorgio Distante e Mariasole De Pascalis.

Tutti gli eventi serali sono ad ingresso gratuito . Le attività nel Teatro Comunale di Galatone aperte al pubblico hanno inizio alle 19. Per raggiungere il Teatro Comunale si consiglia di parcheggiare su Piazza Padre Pio.

CREDITI

CinemaScuolaLab - Le giornate del cortometraggio scolastico e dei nuovi talenti 'Gabriele Inguscio' è un progetto dell'associazione culturale Gabriele Inguscio, realizzata dal Comune di Galatone, Fondazione Apulia Film Commission, Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019/2020”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia; in collaborazione con Il Veliero parlante e l'Educational tour "Il cinema in mostra: arti visive e didattiche innovative" promosso dal Comune di Galatone è finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale - Gestione e valorizzazione dei beni culturali" - nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” AZIONE 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” - "AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ’ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER PROMOSSE DAI COMUNI O UNIONI DI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA E FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIALI ED IMMATERIALI" - ANNUALITA’ 2019.

