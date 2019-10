La Fattoria dei nostri sogni: il film in anteprima ad Acaya

Nella splendida cornice del Castello Giangiacomo dell’Acaya (Vernole, Lecce) continuano ad approdare gli appuntamenti di Cosmic Community, realtà che opera a livello locale e internazionale per aiutare il Pianeta e tutti gli esseri viventi.



Questa è la volta della 4^ edizione della rassegna Cosmic Theater che propone al pubblico nelle giornate del 17-18-19-20 ottobre in prima e attualmente unica visione regionale il nuovissimo film recensito come uno dei migliori film dell’anno da diverse testate giornalistiche internazionali. Parliamo di LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI un film-documentario indipendente che in America sta facendo numeri da capogiro.

Un film che in Puglia può dare diversi spunti per il superamento della crisi che ha abbattuto l’agricoltura.



Prima e dopo ogni proiezione sono previsti diversi interventi di personalità nell’ambito della spiritualità e dell’ecologia.



