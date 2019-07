Pyrex Arena a Santa Cesarea Terme

Orgogliosi di accogliervi in Puglia per la nostra esperienza musicale di due giorni.



• 14 Agosto 2019

dalle 20:00 alle 06:00



DAMIAN LAZARUS

LAURENT GARNIER

LUCIANO





Andrea Fiorito

Armonica

Disco Swing

Fedele

Federica Grazzini

Flagman b2b Ayamoon

Idriss D

Kernel Panic

Louise Chen

R.O.S.H.



• 15 Agosto

dalle 18:00 alle 06:00



AMELIE LENS

DANIEL AVERY

PEGGY GOU

SETH TROXLER

THE MARTINEZ BROTHERS



Anabel Sigel

Angelo Ceci

Anthony Toward

Argy

Dukwa

Dustin Phil

Francesco Dinoia

Gianni Sabato

Konrad

Luciano Esse

Marc Fabregas

Mattia Trani

Reverse Brothers

Skizzo

Wooden Crate



