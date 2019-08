Almoraima in concerto a Corigliano d'Otranto e Castiglione

Prosegue il tour di presentazione di "Lusìa", quinto disco di Almoraima, prodotto dall'etichetta Anima Mundi con il sostegno di Puglia Sounds Record.

La band sarà in concerto venerdì 30 (ore 21:30 - ingresso libero) al Castello Volante di Corigliano d'Otranto, per Nel Castello il mondo, e sabato 31 agosto (ore 22:30 - ingresso libero) a Castiglione nel ricco programma della Notte Verde.

Il progetto nasce dalla collaborazione artistica tra il chitarrista e compositore salentino Massimiliano Almoraima e alcuni musicisti che condividono una mescolanza di suoni e colori ricchi di suggestioni. Un mosaico sonoro seducente e passionale dal forte appeal flamenco, che canta e avvolge con intenso lirismo dal profumo latin e jazz, schiudendo le braccia a movenze tanghere di raffinata freschezza compositiva.



Il disco contiene otto brani originali di Almoraima (“Cerro de la silla”, “Lusìa”, “Hacia una tierra de nadie”, “Sambati”, “Mar de arena”, “Amanecer Zingarina”, “Vengo a regalarte un beso”), la rumba "Llamale amor" di El Pele & Vicente Amigo e "Donde quiere que estes" del chitarrista, percussionista, bassista e compositore brasiliano Conrado Vivian Gmainer, tra gli ospiti del disco, che lavora come direttore in varie attività legate alla cultura spagnola in Giappone, che ha collaborato con Daniel Caldeira, Fernando de la Rua, Gerardo Nunez, Josè Manuel Leon, Javier Conde e Dani Moron. Nei vari brani si alternano, infatti, le voci della salentina Rachele Andrioli e dell'andalusa Beatriz Salmeròn Martìn e i musicisti Matteo Resta (basso elettrico), Francesco Pellizzari (percussioni), Giovanni Ceresoli (class), il Premio Tenco 2017 Alessandro D'Alessandro (organetto diatonico), Redi Hasa (violoncello) e Alessandro Lorusso (percussioni e programmazione).