Aperitivi Sonori presenta Roberto Esposito in "Piano solo"

•••• APERITIVI SONORI ••••

Teatro Zemrude e Natale, per la Direzione Artistica di Daniela Diurisi e Agostino Aresu

Ingresso con Posti Limitati* (è consigliata prenotazione)

INFO 0832 202462 - COSTO APERITIVO CONCERTO 10€





** Giovedì 15 Novembre ORE 20.00 **



Roberto Esposito piano solo

Roberto Esposito (pianoforte)



ROBERTO ESPOSITO, durante i suoi concerti in piano solo, esprime la passione e la ricerca nei confronti dei vari generi musicali, abbattendone i confini e dando libero sfogo alla pura improvvisazione. Un mix di tecnicismo e musicalità che conduce l'ascoltatore in un viaggio del tutto personale ricco di sentieri appassionati e imprevedibili sterzate.





BIO

Roberto Esposito, nasce a Tricase (Lecce, Puglia) nel 1984. Compie gli studi di pianoforte diplomandosi con il massimo dei voti e lode presso il conservatorio “A. Boito” di Parma, per poi continuare gli studi in Ungheria. Tornato in Italia, frequenta il biennio specializzandosi in repertorio pianistico e laureandosi con il Massimo dei voti e lode. Nel 2014 esce il suo album d’esordio ‘The Decades’ le cui 10 tracce in piano solo, sono ricche di riferimenti alla musica folkloristica del Meridione italiano (come le danze pizzica e taranta), e sono realizzati con un linguaggio jazzistico ed improvvisativo, di frequente inquadrato in schemi classici (improvvisi, études, fantasie, rapsodie). Tra il 2014 e il 2015 Esposito ha presentato il suo progetto in Piano Solo in Italia, Europa, Stati Uniti e Caraibi. Nel 2016 si esibisce al festival “Umbria Jazz”.

Nel 2018 pubblica il suo secondo album "Piano Concerto Fantastico", in cui, grazie alla collaborazione con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra, registra un concerto per pianoforte e orchestra da egli stesso composto ed orchestrato.

L'album viene poi reso edito dall'importante etichetta Naxos Records (Grand Piano).

La sua carriera concertistica prevede collaborazioni importanti in ambito internazionale, come Philip Glass, Fabrizio Bosso, Julian Mazzariello, Orchestra Fondazione Arturo Toscanini, Katia Ricciarelli, Joe Bastianich e altri.



NOVITA’:

L’aperitivo sarà servito fra le ore 20.00 e le ore 20.55, inizio spettacolo tassativamente ore 21.15, si richiede quindi massima puntualità.

Menù: pittule, crocchè, arancini, pizzi, pizzette, tartine o focacce mignon ed infine la degustazione di una nostra specialità a discrezione dello chef.

Compreso nell’aperitivo ci sarà un bicchiere di vino a scelta tra rosso, rosato e bianco, oppure un bicchiere di bibita analcolica da scegliere tra cocktail san pellegrino, coca cola, fanta e acqua.



IL FORMAT "APERITIVI SONORI" E' DISPONIBILE PER IL TUO EVENTO PRIVATO.



Le prenotazioni dovranno arrivare tramite chiamata al punto vendita di San Cesario al numero 0832202462, dal martedì alla domenica dalle 7.00 alle 20.00; mentre il lunedì sarà il punto vendita di Lecce ad occuparsi delle prenotazioni, al numero 0832256060 dalle ore 9.30 alle 21.

Costo Aperitivo/Spettacolo €10.



Natale – San Cesario di Lecce (Le) P.zza Garibaldi 17

www.pasticcerianatale.it