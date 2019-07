"Artistiche armonie": il concerto al Palazzo Baronale di Tiggiano

Domenica 14 luglio al Palazzo Baronale Serafini-Sauli di Tiggiano musica, letteratura e pittura saranno le protagoniste assolute di “Artistiche Armonie”, tappa salentina del “Counterpoint festival”.

L'evento è organizzato dal Centro Artistico Internazionale del Mediterraneo in collaborazione con l’Associazione di Alta Cultura Musicale “W.A. Mozart” e la Camerata Musicale Salentina.

Artistiche Armonie è divenuto in brevissimo tempo un “must” dell’estate salentina. Per il terzo anno consecutivo è partner del progetto il “Counterpoint Festival” - diretto dalla flautista statunitense Linda Wetherill -, rinomato festival di musica da camera e composizione con sede principale a New York.

Sulla scia delle precedenti edizioni, che hanno riscosso uno straordinario successo di pubblico, la serata sarà una vera e propria festa dell’arte, in cui momenti musicali abbracceranno e si alterneranno con letture di testi poetici, in un ambientazione scenografica del tutto innovativa.

Un appuntamento da non perdere, arricchito dalla prima esecuzione mondiale di “Athique”, brano vincitore dell’edizione 2018 del Counterpoint Festival, composto dal M° Filippo Zapponi, docente al Conservatorio di Metz.

“Siamo onorati della collaborazione artistica con il Counterpoint Festival, ciò dona prestigio e respiro internazionale alle nostre attività. Quest’anno stupiremo il pubblico con una proposta artistica veramente innovativa…venite e vedrete!” così Giuseppe Alessio, presidente del Centro Artistico Internazionale del Mediterraneo. “Poter suonare con musicisti di spessore internazionale ed avere l’onore di fare una prima esecuzione mondiale credo che sia veramente bello. Ciò attesta una grande fiducia da parte di professionisti che, pur girando il mondo e vivendo in importanti centri culturali, hanno deciso di fidarsi del sottoscritto e di dare lustro a questa nostra terra, la mia personale gratitudine a Linda Wetherill e Filippo Zapponi”, le parole di Giovanni Calabrese, Presidente dell'Associazione di Alta Cultura Musicale “W.A. Mozart”.

Sarà un’imperdibile serata culturale di respiro internazionale e dal gusto barocco/contemporaneo, che vedrà la partecipazione straordinaria della flautista Linda Wetherill, accompagnata in questa esperienza artistica da Giovanni Calabrese, Giuseppe Alessio e Pasquale Santoro.

L’evento, patrocinato da Comune di Tiggiano e dall'Unione dei Comuni Terre di Leuca, è inserito nella stagione della Camerata Musicale Salentina ed è una proposta del progetto EXPE365 della Diocesi Ugento S.M. di Leuca.

Ingresso libero... con sorpresa finale!

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.