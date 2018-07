Bandadriatica a Guagnano per il suono illuminato

Un sabato da dedicare al bellissimo centro storico di Guagnano e alle sue tipicità, nei giorni della storica Festa dell’Uva Cardinal e del Vino, con la musica e l'energia della BandAdriatica, in concerto dalle 22.30 in Largo Pertini..



Sabato 28 si accende la prima tappa de IL SUONO ILLUMINATO progetto vincitore del Programma Spettacolo della Regione Puglia, realizzato assieme ai comuni di Guagnano, Salice, Surbo, Squinzano e Trepuzzi come capofila.

Fil rouge dell’intera idea progettuale: la valorizzazione dei luoghi attraverso quella cultura immateriale, che in moltissimi paesi del Salento si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle bande da giro.



La BandAdriatica

Traendo ispirazione proprio dalla banda tradizionale, che in Puglia animava ed anima le feste, le processioni e i funerali, e che viaggia, di notte, di paese in paese, BandAdriatica inaugura perfettamente la rassegna di eventi musicali che coinvolgeranno i cinque comuni del nord Salento.

Dieci anni di ricerca sulle matrici musicali comuni delle sponde del Mare Adriatico, confrontandosi con le musiche di Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale (Turchia, Libano e Armenia nel cd “Babilonia”). Il nuovo live contiene alcune tracce presenti nel prossimo lavoro discografico in uscita dopo l'estate. In questi nuovi brani la band esplora più a fondo le sonorità di ispirazione nordafricana, affiancando al suono della sezione fiati e dell'organetto che evocano il sud e i balcani, ritmiche gnawa e una chitarra elettrica di ispirazione sahariana.



#WeareinPuglia #ilsuonoilluminato