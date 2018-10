Barocco Wine Music, tutto pronto per la settima edizione

Si è tenuta in mattinata, presso il Comune di Soleto, la conferenza di presentazione dell’evento Barocco Wine Music, alla presenza di Roberto Gatti, Presidente della giuria specializzata composta da enologi di altissimo livello. Durante la manifestazione saranno presentati vini d’eccellenza, capaci di affrontare i mercati mondiali: sarà esaltata la cultura enogastronomica della nostra terra unendola alla buona musica live che si diffonderà nel borgo antico. Fresco e Frizzante: sono questi gli aggettivi che descrivono perfettamente l’atmosfera che si respira al Barocco Wine Music, tra le manifestazioni più attese ogni anno da produttori, operatori del settore e appassionati. Il Festival, che con questa edizione ha compiuto sette anni, torna a Soleto sabato 13 ottobre, dalle ore 20:00, con un percorso sensoriale ,con un unico calice, alla scoperta della tradizione enoica italiana e pugliese

“Il Barocco Wine Music, alla sua settima edizione, è ormai diventato un punto di riferimento tra i festival che esaltano la cultura enoica nazionale - afferma il sindaco Graziano Vantaggiato - Con questa manifestazione cerchiamo di dare grande risalto al nostro vino e al nostro meraviglioso borgo”. “Ogni anno invitiamo una Regione diversa: quest’anno ospitiamo l’Abruzzo - spiega il direttore dell’Agenzia Mood, Piero Anselmi - abbiamo vini straordinari e anche ottimi musicisti che si esibiranno: anche quest’anno siamo riusciti a costruire un evento che non è solo cultura enoica, ma anche cultura gastronomica e musicale”.

La manifestazione si sviluppa attraverso sette percorsi degustativi curati dai sommelier AIS.

In contemporanea con l’evento la “Sesta Selezione Vini Barocco Wine Music”: il concorso che premia i primi 3 vini classificati

con una giuria composta da enologi, giornalisti e sommelier.

“È la sesta volta che partecipo a quest’evento: quest’anno la commissione è di altissimo livello, perché abbiamo Umberto Trombelli, premiato come miglior enologo dell’anno - ha affermato il presidente Gatti - Abbiamo altissime professionalità in giuria e vini di altissimo livello. Abbiamo trovato pochissimi vini difettati: solo uno o due”. All’inaugurazione di domani per il taglio del nastro interverrà Sebastiano Leo Assessore Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, il Sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato, insieme a Gabriele Petracca Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo” e Piero Anselmi Direttore Creativo dell’Agenzia Mood.

L’attenta selezione degli espositori che, fin dall’inizio, ha caratterizzato l’evento permette di riunire in unica serata i migliori produttori, raccontando le tendenze del momento ed attraendo non solo addetti ai lavori e stampa di settore ma i tanti appassionati che si ritrovano per degustare grandi etichette.



Ospite straordinario della nuova edizione la Regione Abruzzo e il suo Montepulciano d'Abruzzo delle Colline Teramane DOCG, un vitigno dal carattere robusto e aristocratico, adatto anche a lunghe evoluzioni, con i profumi tipici del vitigno arricchiti dalle sfumature regalate dal lungo riposo in legno. Ma anche il Pecorino e la Passerina, vitigni che danno origine a vini freschi e strutturati.

Il Barocco Wine Music nel corso degli anni, ha registrato un trend di gradimento in crescita, grazie al contributo dei partners e il carattere fortemente specializzato, ospitando oltre 200 etichette, con un successo di circa 20.000 presenze. Prosegue questa edizione, il percorso già intrapreso, puntando su 7 itinerari degustativi, curati sapientemente dai migliori sommelier AIS: Negroamaro, Primitivo, Fiano, Chardonnay, Blend, Vino Spumante e Vino Dolce. Si conferma inoltre, il concorso “Sesta Selezione Vini Barocco Wine Music”, durante il quale vengono premiati i primi tre vini classificati, per le categorie scelte tra: Negroamaro, Primitivo, Fiano, Chardonnay, Blend, alla presenza di una giuria composta da Enologi, Giornalisti e Sommelier Internazionali.



Barocco Wine Music è un palcoscenico per mettere al centro il racconto di uomini, di vite, di esperienze e condividere testimonianze di successo e case histories esemplari. Un luogo per incontrare esperti (giornalisti, critici, sommelier, produttori, ristoratori) offrendo ai tanti visitatori una scaletta ricca di intrattenimento negli spazi live Wine Music con lo swing tutto italiano degli Champagne Protocols, i grandi classici delle icone della musica italiana con la Tekemaya's Band, il blues estremo dei Cool Blues Band la tribute band dei vorticosi Blues Brothers, e ancora la pachanka folk dei Kalinka o le suggestioni dall'America Latina del Duo flauto & chitarra di Gabriella Prinari & Stefano Sergio Schiattone, fino all’energia e la passione di Gianni Sabato che con Dario Rausa e Marco Rollo ci condurranno all’Opening “People is yuo” del People Bar.

L’evento è organizzato dall’Agenzia MOOD in collaborazione con il Comune di Soleto, l’Associazione Italiana Sommelier e il contributo della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.