Battiti live 2019: sul palco di Gallipoli anche Achille Lauro

Ci sono tre novità nel cast della tappa di Gallipoli del Radionorba Battiti Live. Sul grande palco che sarà allestito nell’area portuale saliranno infatti anche Achille Lauro, Fred De Palma e Arianna.

Achille Lauro è tra i grandi protagonisti di questo 2019, esploso dopo la partecipazione a Sanremo con “Rolls Royce”, un grandissimo successo che ha conquistato tutti, critica e pubblico. Attualmente è in radio con “1969”, il brano che dà il titolo al suo quinta album di inediti, ma il primo della nuova vita artistica del cantautore romano, personaggio in grado di introdurre uno stile quasi inedito nella musica italiana. L’altro singolo, “C’est la vie”, ha totalizzato quasi 7 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Anche Fred De Palma è un nome che farà scatenare la piazza di Gallipoli. Dopo aver fatto ballare per tutta la scorsa estate con “D'estate non vale”, quest’anno è tornato con un altro brano coinvolgente, un mix tra rap e reggaeton, “Una volta ancora”, sempre in coppia con la pop star latina Ana Mena.

Arianna, invece, cantante e attrice, è molto conosciuta per essere stata testimonial Disney e recentemente è tornata sulle scene per un’esplosiva collaborazione con “Mr Boombastic”, il grande Shaggy, nel videoclip del nuovo brano, intitolato “Bella vita”.

Tre nomi che arricchiscono la tappa di Gallipoli, la penultima del tour, e che vedrà alternarsi sul palco della radio del sud altri grandi artisti come Emis Killa, Vegas Jones con il suo ultimo singolo “Puertosol”, Mondo Marcio, Baby K, Shade, Gabry Ponte, Mamacita, Alberto Urso, gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera e Benji & Fede.

