BeDixie, Dixieland Jazz Band al Chiostro del Convitto Palmieri

Domenica 23 giugno alle 20,30 il Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce ospiterà il concerto dei BeDixie , la dixiela nd jass band più scatenata del Salento.

Il concerto è organizzato dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con Roséxpo – Salone Internazionale dei Vini Rosati nell'ambito di Muse Musei e Musiche , la rassegna di musica, teatro e arti contemporanee per i musei e le biblioteche regionali di Lecce, Brindisi e Foggia.

Più che un concerto sarà un viaggio musicale c he riporta al jazz delle origini e che rappresenta un immaginario colmo di bellezza e passione. Lo stile dixieland della New Orleans degli anni '20 è un'ispirazione forte che si mescola ad un itinerario fatto di locomotive sbuffanti, bottiglie mezze vuote, tabacco stagionato e lo strumento sempre al fianco, come il migliore amico.

BeDixie percorre sentieri poco battuti perché difficili da perseguire se non con elevata capacità tecnica, sensibilità poetica e gra nde spirito di gruppo, che si respira fortissimo tra i giovani e talentuosi musicisti che compongono la band. Un intreccio polifonico, uno sviluppo armonico collettivo che colma ogni vuoto, in modo da non infrangere il mood sonoro in cui musicisti e pubblico interagiscono.

Quattro fiati,una batteria ed un banjo iniziano il loro viaggio dal Jazz delle origini di New Orleans per spaziare con la loro musica allo swing e volando nel tempo e nelle musiche del mondo fino alle fanfare balcaniche.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina , il Castello Carlo V , online e nei punti vendita d el circuito Vivaticket .

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali , dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce .

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Grand Hotel Tiziano.

PROGRAMMA MUSICALE

W. Marsalis - Buddy bolden's blues

R. Gilbert - That's a plenty

W. C. Handy – St. Louis blues

Traditional - When you're smiling

B. Moten - South

C. Williams - Royal garden blues

J. F. Hanley - Back home again in Indiana

S. Williams - Basin street blues

M. Lee - Livery stable blues

J. Herman - Hello dolly

H. Burke - Me and my gin

P. Barbarin - Bourbon street parade

Traditional - Just a closer walk with thee

T. W. Allen - Washington and Lee swing

Traditional - When the saints go marching in

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto) : Intero € 10, Ridotto* € 8, Ridotto Under 6 anni € 2

* La riduzione è valida per: Abbonati 49a Stagione Concertistica | over 65 | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 € .

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI .

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com