Camerata Musicale Salentina presenta il duo Donateo-Rizzello

Dopo la pausa forzata dovuta all'emergenza sanitaria, riprende l'attività della Camerata Musicale Salentina nell'ambito della 50^ Stagione Concertistica. Domenica 12 luglio, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, con inizio alle ore 20,45, il duo tutto salentino composto da Enrico Donateo alle percussioni e Claudia Rizzello al pianoforte. I due artisti proporranno un affascinante programma musicale con musiche di grandi autori tra cui Bach, Piazzolla e Ravel. Il concerto è il recupero della data del 26 aprile, rinviata a causa del Coronavirus, ed è incluso nell'abbonamento ai Concerti con Aperitivo. I biglietti precedentemente acquistati e gli abbonamenti sono pertanto validi per la nuova data. A causa delle stringenti normative anti-covid, l'aperitivo finale sarà sostituito da un gustoso omaggio. Diplomato con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, Enrico Donateo svolge attività concertistica con alcune tra le più importanti orchestre del panorama italiano. Ha collaborato negli anni con artisti del calibro di Franco Battiato, Lucio Dalla, Ennio Morricone, Renzo Arbore, Mietta, Amii Stewart, Albano Carrisi, Enrico Rava e Gato Barbieri. Allieva del M° Andrea Padova presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, si è diplomata brillantemente in Pianoforte con il massimo dei voti sotto la guida della prof.ssa Bianca M. dell’Erba. Ha frequentato corsi di perfezionamento e interpretazione musicale con i più grandi maestri del pianismo italiano. Da anni svolge attività concertistica esibendosi sia da solista che in formazioni cameristiche. Per prenotazioni, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

P. Mascagni: Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana. E. Donateo: Il volo della farfalla E. Glennie: Little prayer. V. Monti: Czardas J. S. Bach: Aria sulla 4 corda A. Khachaturian: Danza delle sciabole A. Piazzolla: Oblivion A. Piazzolla: Libertango A. Piazzola: Milonga tres J. H. Green: Xilofonia M. Ravel: Bolero

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 10, Ridotto* € 8

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 2 €.

PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI, SALENTO SWING PEOPLE

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole di danza, disabili e accompagnatori, gruppi (min. 8 persone) e soci “Salento Swing People”.

Posto Unico (senza assegnazione di posto): 8 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.