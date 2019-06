Celeste Di Meo al Palazzo Ramirez di Salve

Secondo appuntamento con “Classica d'estate”, la rassegna della Camerata Musicale Salentina realizzata in collaborazione con l'Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart, il Centro Artistico Internazionale Mediterraneo, l'Associazione Culturale ArteMare, e con il patrocinio dei Comuni di Castro, Salve, Tiggiano e Tricase.

Domenica 30 giugno alle ore 21 nella splendida cornice di Palazzo Ramirez a Salve, la Camerata Salentina ospiterà la giovane e talentuosissima violinista Celeste Di Meo, accompagnata al pianoforte da Jongrey Kwag.

Il duo eseguirà musiche di Franck, Mozart, Tchaikowsky e Wieniawski.

Nonostante abbia solo diciotto anni, Celeste Di Meo ha già provato l’emozione di suonare alla Carnegie Hall di New York, lo scorso anno, come vincitrice della Crescendo International Competition. La talentuosa violinista proporrà un repertorio che spazia dalla Sonata in la maggiore di César Franck alla Meditation from Souvenir d'un lieu cher op. 42 n. 1 di Ciaikovskij sino alla Polonaise n. 1 op. 4 di Henryk Wieniawski, compositore e violinista polacco acclamato per il suo virtuosismo in tutta Europa nella seconda metà dell’Ottocento.