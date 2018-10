Cesare Dell’Anna e Giro di Banda per il Suono Illuminato

La Cassarmonica, palco per eccellenza nel quale si esibiscono le bande del Sud Italia, si trasforma con Cesare Dell'Anna e Giro di Banda, in un caleidoscopio nel quale si incontrano musicisti provenienti da più regioni del Meridione e dall'Albania, Romania e Senegal che eseguono marce sinfoniche classiche del repertorio bandistico e composizioni inedite.



Il nuovo appuntamento rientra nella rassegna de IL SUONO ILLUMINATO, progetto finanziato dal programma spettacolo della Regione Puglia, affidato alla direzione artistica di Gioacchino Palma, che ha l’obiettivo di celebrare ed innovare le tradizionali feste dei paesi del Nord Salento, di cui Cesare Dell’Anna e Giro di Banda, è interprete perfetto.



GirodiBanda è infatti la musica che nasce in una casa senza giradischi, è la poetica dei gesti imparati senza poter mettere piede in un teatro, è la musica classica studiata dalle riduzioni bandistiche. GirodiBanda è la banda che si rinnova e, mantenendo vivo il suo ricordo melodico ed emozionale, si lascia contaminare dal mare e dalla Terra, dalle culture e dagli stile.



La serata si inserisce nei festeggiamenti per la Festa Patronale, in onore della Madonna del Rosario di Guagnano.

IL SUONO ILLUMINATO, progetto vincitore del Programma spettacolo della Regione Puglia, realizzato assieme ai comuni di Guagnano, Salice, Surbo e Squinzano e TREPUZZI come capofila. Fil rouge dell’intera idea progettuale: la valorizzazione dei luoghi attraverso quella cultura immateriale, che in moltissimi paesi del Salento si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle bande da giro.