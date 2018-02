Stefano "Cisco" Belotti live a Melpignano

Sabato 24 febbraio il tour acustico teatrale di Cisco e soci si fermerà in Puglia nel Salento e per la precisione a Melpignano, in provincia di Lecce, nell'ambito della rassegna "La Sezione".

"La Sezione" è il nome di una rassegna culturale - artistica con la quale un gruppo di giovani, riuniti all'interno della sezione PD A. Avantaggiato, prova a costruire un percorso nuovo, dove la politica si nutre di cultura e la cultura torna ad occupare gli spazi, riempiendoli di menti e passioni.

Il concerto di Cisco, voce storica degli ex Modena City Ramblers aprirà la rassegna, che mira a coinvolgere artisti, musicisti, scrittori, attori nazionali e locali, offrendo un posto "franco" da logiche precostituite, aperto solo all'ascolto e alla condivisione, alla costruzione di un nuovo orizzonte fatto di passione e voglia di fare.

Un posto che è sempre stato luogo di aggregazione e che vuole tornare ad esserlo senza nostalgia, ma con la convinzione che cultura e politica, intesa come "cambiamento del quotidiano", debbano tornare ad abbracciarsi e stimolarsi, per ripartire dall'umiltà dell'imparare, per noi, per questo nostro Sud in cui vogliamo vivere.

Il tour acustico teatrale di Cisco sarà una buona occasione per ascoltare dal vivo brani che normalmente non vengono suonati nelle serate estive, per rispolverare vecchie e dolci suonate, per godere delle atmosfere da ascolto e del calore del posto per stare insieme, come scrive lo stesso Cisco: “ Oltre ai concerti estivi bagnati dal caldo delle festa di piazza, o a quelli indoor consumati nei migliori club d’Italia, c’è un altro spettacolo a cui sono particolarmente legato. Quello dei live in trio acustico, che cambia di volta in volta a seguito delle necessità. Una delle cose che mi spinge ad organizzare concerti in acustico è la possibilità di mischiare le carte, di cambiare scaletta di data in data, e di pescare canzoni dal cilindro che non hanno molta possibilità di essere riproposte nelle date per così dire elettriche.

Un po’ come riaprire un cassetto dove si custodiscono le gemme più preziose, un po’ come cambiare pelle da un giorno all’altro, consapevoli di rimanere sempre gli stessi.

E cosa può uscire e librarsi nell’aria?

Augusto, Come se il mondo, Olmo, Diamanti e carbone, tanto per citare gli ultimi brani da solista.

Senza dimenticare cavalli di battaglia del calibro di 40 anni, Canzone della fine del mondo e Morte di un poeta, riproposta in una versione melodica ed accattivante.

Una ventina di pezzi per quasi due ore di musica, ma attenzione ai possibili bis, perché se il Trio è in forma non si risparmierà fino a quando il sipario rimarrà alzato.

Fino a quando le luci continueranno ad accarezzare il palco.