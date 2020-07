Classica d'Estate con Gabriele De Carlo

Venerdì 17 luglio alle ore 20,45 terzo appuntamento con Classica d'Estate, la rassegna che ospita i migliori talenti della musica classica pugliese.

Nella splendida Sala Giardino di Via Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, gli amanti del pianoforte avranno il piacere di ascoltare il bravissimo Gabriele De Carlo, con musiche di Mendelssohn, Bach/Busoni Lyapunov e Rachmaninov.

Gabriele De Carlo intraprende lo studio del pianoforte all’età di 6 anni. Sin da tenera età ha l’occasione di confrontarsi con moltissime grandi personalità della musica quali P. Bruni, C. Burato, P. Camicia, R. Cappello, E. Degli Esposti Elisi, D. Franceschetti, F. Gamba, P. Gililov, A. Harasiewicz, B. Lupo, S. Perticaroli, R. Plano, R. Risaliti, F. Thiollier, L. Trabucco e molti altri.

Diplomato presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce col massimo dei voti e la lode sotto la guida didattica del M° Carlo Scorrano, ha proseguito il suo perfezionamento presso l’Accademia Musicale delle Marche “B. Gigli”, studiando con i Maestri Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi. Tra le grandi stelle del firmamento pianistico con cui ha avuto l’onore di confrontarsi, le personalità che maggiormente hanno contribuito alla sua crescita artistica sono Marisa Somma ed Enrico Pace, con il quale ha avuto l’opportunità di perfezionarsi quattro anni presso l’Accademia di musica di Pinerolo, dove ha conseguito il diploma Master.

Si è laureato in didattica dello strumento presso il Conservatorio di Monopoli “N. Rota”. Ha partecipato inoltre a numerosissimi concorsi pianistici italiani ed internazionali, conseguendo un numero considerevole di affermazioni. Nel 2011 il Comune di Vernole gli ha conferito il "Premio Excellentiae", per essersi distinto in ambito musicale nel territorio salentino.

Ha un’intensa attività concertistica in qualità di pianista solista, accompagnatore ed in varie formazioni cameristiche in Italia ed all’estero. Tra le molteplici suggestive cornici presso le quali si è esibito si menzionano l'Escuela Superiòr de Canto de Madrid, nel cui teatro ha tenuto un recital da solista, primo di una serie di concerti nella capitale spagnola, in palcoscenici prestigiosi come il Museo Nacionàl del Romanticismo e l’Auditorium “Carmen Laforet”, il museo diocesano di Catania, l'auditorium del Conservatorio "G. Verdi" di Torino, la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, Palazzo Cisterna per la rassegna Expo 2015, la reggia di Venaria Reale e ha partecipato al "Festival Mozart" per la stagione dell'Unione Musicale presso il Teatro Vittoria di Torino.