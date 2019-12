Concerto di Natale della Kinder Orchestra Sma

A solo due mesi dall’avvio delle lezioni, si preparano ad andare in scena per la Festa degli Auguri i cento piccoli studenti di musica partecipanti alla II edizione di Sistema Musica Arnesano.

Si tratta del progetto di formazione strumentale inclusiva partito lo scorso anno nell’Istituto Comprensivo Vittorio Bodini di Arnesano (Le) che ha già consentito l’assegnazione di uno strumento musicale (violino o violoncello) a tutti i bambini del primo e secondo anno della Scuola Primaria.

Oggi insieme compongono la Kinder Orchestra SMA che sabato 21 dicembre alle ore 17 si farà interprete di un festoso momento musicale nell’atrio dell’Istituto Comprensivo Bodini, in via Baracca.

SMA è un progetto di valore sociale, una palestra di educazione alla solidarietà, all’integrazione e alla collaborazione, dedicato a tutti i bambini, senza alcuna distinzione o selezione.

Prodotto dall’Associazione Musicale Opera Prima, in ATS per questo progetto con la Parrocchia Maria Santissima Assunta e con il Comune di Arnesano, SMA è risultato Vincitore per l’Anno Scolastico 2019-2020 del bando MIBAC “SIAE Per Chi Crea” ed è sostenuto dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Assessore Loredana Capone, per l’acquisto degli strumenti ad arco (violini e violoncelli) dati in comodato gratuito ai bambini della Scuola Primaria.

E’ importante cominciare prestissimo ad avere uno strumento in mano – dichiara Ludovica Rana, Direttrice Artistica di SMA – la Scuola Primaria è il luogo in cui comincia tutto e l’orchestra, come esperienza collettiva, aumenta la motivazione degli allievi, promuove l’integrazione, la socializzazione e permette di raggiungere risultati sorprendenti!”.

I bambini, grazie alla grande disponibilità al progetto da parte della Dirigente Addolorata Natale e al lavoro costante e mirato dei Maestri Enrica Aloisi, Luca Basile, Sara Leo, Ludovica Rana, Roberta Scardia, dopo poche settimane, sono la testimonianza di come la piccola competenza di ognuno di loro possa diventare un concreto risultato artistico e una motivazione a continuare.

Tra gli altri, interverrà alla serata il piccolo Coro Santa Cecilia, di recentissima costituzione, diretto dalla prof.ssa Alessia Giannuzzi: un coro in cui, oltre ai bambini delle terze elementari dell’Istituto Comprensivo Bodini di Arnesano, che ancora non fanno parte del progetto strumentale di SMA, vede la partecipazione dei piccoli ospiti della Comunità Emmanuel di Lecce.

In seno al concerto sarà presentata la Stagione Concertistica SFERE SONORE 2020 (direzione artistica di Ludovica Rana) di scena nelle sale del Palazzo Marchesale di Arnesano, con una serie di appuntamenti da gennaio a giugno, con artisti di rilievo nazionale. La rassegna Sfere Sonore prevede posti riservati gratuiti per i bambini partecipanti a SMA.

L’evento si svolgerà alla presenza delle autorità politiche, del Parroco don Antonio Sozzo e della Dirigente Scolastica Addolorata Natale.